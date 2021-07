Judofenomeen Riner mist goud in Tokio

De Franse judoka Teddy Riner heeft in Tokio niet zijn derde achtereenvolgende olympische gouden medaille kunnen winnen. Het fenomeen op de mat moest genoegen nemen met brons in de klasse boven de 100 kg.

In de strijd om brons versloeg hij de Japanner Hisayoshi Harasawa. Daarvoor had Riner in de kwartfinale verloren van Rus Tamerlan Basjajev, waarmee hij naar de herkansing werd verwezen.

Riner won goud op de Olympische Spelen in 2012 en 2016 en brons in 2008. Hij heeft ook onder meer tien wereldtitels en vijf Europese titels op zijn erelijst staan.

De Nederlander Henk Grol werd in de tweede ronde uitgeschakeld.