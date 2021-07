Judoka Savelkouls direct uitgeschakeld op Spelen

Tessie Savelkouls is in de eerste ronde van het olympische judotoernooi blijven steken. De 29-jarige Savelkouls, net teruggekeerd na een zware knie- en voetblessure, verloor in de klasse boven 78 kilogram op waza-ari van Han Mijin uit Zuid-Korea. Na de nederlaag kreeg Savelkouls applaus van de aanwezigen op de tribune.

Savelkouls hervatte pas in mei van dit jaar de training, vijftien maanden nadat ze bij de Grand Slam in Parijs een zenuwscheur in haar rechterbeen had opgelopen. Artsen gaven haar slechts 1 procent kans op herstel, maar Savelkouls doorliep het zware revalidatietraject met succes en kon toch weer de judomat op. Een maand geleden werd bekend dat ze zelfs naar Tokio zou afreizen.

Voor Savelkouls was het de tweede deelname aan de Spelen. Vijf jaar geleden verloor ze in Rio de Janeiro in de herkansingen.