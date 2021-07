Kans op ‘golden grand slam’ verkeken voor Djokovic

Novak Djokovic maakt niet langer kans op de zogenoemde ‘golden grand slam’, winst van alle grandslamtoernooien en olympisch goud in hetzelfde jaar. De Servische nummer 1 van de wereld werd op de Olympische Spelen in de halve finales verslagen door Alexander Zverev uit Duitsland: 1-6 6-3 6-1.

Djokovic had de tweede tennisser kunnen worden die vijf grote titels in een seizoen verovert. In 1988 lukt het Steffi Graf, een landgenote van Zverev. Graf won toen alle vier de grand slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) en goud op de Spelen van Seoul.

De 34-jarige Djokovic, topfavoriet voor de olympische titel, begon voortvarend. Na 38 minuten had hij de eenzijdige eerste set gewonnen. In de tweede set kwam de 20-voudig grandslamkampioen met 3-2 en een break voor en een reguliere zege leek in de maak. Djokovic verloor echter liefst acht games op rij en liet het in de derde set makkelijk lopen.

Bij een 5-1-achterstand in de beslissende set had Djokovic er duidelijk geen geloof meer in en hij gaf zijn servicegame makkelijk weg. Zverev benutte met een backhand langs de lijn zijn tweede wedstrijdpunt.

Voor Djokovic is het zijn vierde nederlaag van het jaar en zijn eerste sinds 16 mei, toen hij de finale van het masterstoernooi van Rome verloor. Sindsdien won hij het toernooi van Belgrado, Roland Garros en Wimbledon.

Zverev neemt het in de finale op tegen de Rus Karen Chatsjanov, die Pablo CarreƱo Busta uit Spanje met 6-3 6-3 de baas was. De 24-jarige Zverev kan de opvolger worden van Andy Murray, die tijdens de Spelen van 2012 in Londen en de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de olympische titel pakte.

Djokovic kan nog wel olympisch goud winnen in het gemengd dubbelspel. Samen met landgenote Nina Stojanovic neemt hij het bij de laatste vier op tegen het Russische duo Vesnina/Karatsev.

Na de Spelen kan Djokovic zich richten op het laatste grandslamtoernooi van het jaar, de US Open. Het toernooi in New York begint op maandag 30 augustus.