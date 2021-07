Motor uit gecrashte bolide Verstappen functioneert goed

Het ziet ernaar uit dat Red Bull nog geen gebruik hoeft te maken van een nieuwe motor in de Formule 1-bolide van Max Verstappen. De uitgebreide test tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grote Prijs van Hongarije pakte goed uit. Verstappen reed op de Hungaroring de eerste en de derde tijd, waarna leverancier Honda tot de conclusie kwam dat de huidige krachtbron nog niet aan vervanging toe is.

Na de zware crash van Verstappen bijna twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittanniƫ bestond de vrees bij Red Bull dat de motor of belangrijke onderdelen daarvan niet meer bruikbaar zouden zijn. Dat zou betekenen dat de WK-leider voor de tweede keer van motor zou moeten wisselen. Als het daarna nog een keer gebeurt, volgen er gridstraffen, omdat coureurs per seizoen maximaal drie verschillende krachtbronnen of belangrijke motorcomponenten mogen gebruiken zonder sancties.

Volgens Honda kan de huidige motor echter nog wel even mee. “Het was goed om te zien dat de krachtbron die hij op Silverstone gebruikte, normaal werkt” liet directeur techniek Toyoharu Tanabe weten. “Over het algemeen is er echter nog veel ruimte voor verbetering en daar gaan we nu aan werken.”