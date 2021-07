Roeiers Holland Acht slechts vijfde in olympische finale Tokio

De roeiers van de Holland Acht zijn bij de Olympische Spelen van Tokio op een teleurstellende vijfde plaats geëindigd. Het paradepaard van de Nederlandse roeivloot deed in de finale op de Sea Forest Waterway geen moment mee om de medailles.

Al vanaf de start lag de boot vijfde en gedurende de 2 kilometer lange race wist de ploeg die positie niet te verbeteren. Het goud was voor Nieuw-Zeeland in 5.24,64, het zilver voor Duitsland (5.25,60) en het brons voor Groot-Brittannië (5.25,73). Nederland kwam ruim 3 seconden na de Nieuw-Zeelanders over de meet.

In de Nederlandse acht zaten Bjorn van den Ende (boeg), Ruben Knab, Jasper Tissen, Simon van Dorp, Maarten Hurkmans, Bram Schwarz, Mechiel Versluis en Robert Lücken (slag). Eline Berger was de stuurvrouw.

De vijfde plaats was een tegenvaller voor de boot van hoofdcoach Mark Emke. In de heats maakte de Holland Acht namelijk indruk en plaatste zich overtuigend voor de eindstrijd. Maar al vanaf de start lag de boot achter en bij de doorkomst halverwege was er nog steeds geen verbetering zichtbaar. Ook een eindschot zat er niet in.

De afgelopen jaren behaalde de acht steeds wel een medaille op een groot toernooi. Op de WK van 2019 was er zilver en op de EK van dit jaar en 2020 was er brons.

De Holland Acht roeide op de Spelen van Rio in 2016 naar de bronzen plak. Versluis en Lücken zaten toen ook in de boot. Op de Spelen van Atlanta in 1996, 25 jaar geleden, roeide de Holland Acht naar goud.