Smulders Sisters zijn nu de Bronze Sisters van het BMX’en

BMX’ster Laura Smulders had net een treurig verhaal verteld over haar uitschakeling op de Olympische Spelen. Ze hield het kort want zus Merel stond op het punt van start te gaan in de finale. Niet veel later vielen de zussen elkaar in de armen nadat Merel de bronzen medaille had veroverd, dezelfde kleur waarmee Laura na de Spelen van Londen 2012 terugkeerde. Ze gaan in de BMX-wereld nu verder als Bronze Sisters in plaats van de Smulders Sisters. “Dit maakt mijn dag helemaal goed”, vertelde de oudste zus, die al jaren geldt als een van de beste BMX’sters van de wereld.

Geluk en pech staan dicht bij elkaar in het BMX’en. Laura Smulders (27) kende donderdag nog een vloeiend optreden in de kwartfinales en vloog er een dag later door een val in de eerste run in de halve finales uit. “Ik had een slechte start, zat in de verdrukking en ging onderuit. Mijn enkel deed zeer, die is nu ook superdik. Ik voelde wel dat er iets mis was, maar met tape erom en pijnstillers ging ik verder. Ik dacht dat het wel kon, maar bij de eerste trap in de tweede run voelde ik meteen dat er geen power meer achter zat. Ik wist meteen dat het ‘game over’ was”, vertelde ze na de halve finales, kort voordat haar zus om de medailles ging rijden. Ze hield het nog net droog.

Wat ze vervolgens zag zorgde voor een totaal andere stemming. Laura Smulders schreeuwde haar zus vooruit en zag haar achter de Britse Bethany Shriever en de Colombiaanse titelverdedigster Mariana Pajón het brons pakken. Er volgden tranen en een innige omhelzing en de conclusie dat haar dag gered was. Zo schoten de emoties alle kanten op, want de vier jaar jongere Merel was juist getergd door de tegenslag van haar zus.

“Toen Laura viel, dacht ik: verdomme, waarom heb ik nou een zus die dit ook doet”, vertelde Merel. “Dit levert me stress op, Het maakte me boos haar zo te zien. Ik wilde ook voor haar goed rijden. Ik ben superblij dat ik het om heb kunnen zetten. En in de finale reed ik echt een geweldig rondje.”