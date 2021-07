Tijdperk van Wiegman bij voetbalsters eindigt zonder medaille

De Nederlandse voetbalsters hebben het tijdperk van bondscoach Sarina Wiegman niet kunnen afsluiten met een medaille op de Olympische Spelen. De Europees kampioen verloor in Yokohama in de kwartfinales via strafschoppen van de Verenigde Staten. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, ook omdat Lieke Martens 10 minuten voor tijd een strafschop miste. In de penaltyserie ging het vanaf 11 meter ook mis bij Vivianne Miedema en Aniek Nouwen (2-4).

Wiegman (51) gaat na de Spelen als bondscoach verder in Engeland. In de 4,5 jaar onder leiding van Wiegman wonnen de ‘Leeuwinnen’ het EK 2017 in eigen land, haalden ze de finale van het WK 2019 en plaatsten ze zich voor het eerst voor de Spelen. Een olympische medaille was het gedroomde afscheid. De voetbalsters moesten het echter weer afleggen tegen de VS, net als twee jaar geleden in de WK-finale (0-2).

Van ontzag voor ‘Team USA’ was geen sprake meer, zei Martens vooraf. Volgens de voetbalsters was dit hét moment om de nummer 1 van de wereld eindelijk eens te verslaan. De Amerikaanse vrouwen hadden in de groepsfase inderdaad weinig indruk gemaakt en de sterren Alex Morgan en Megan Rapinoe zijn niet zo goed als op het WK.

De ‘Leeuwinnen’ leken in de openingsfase echter bevangen door de spanning en de druk. Het lukte ze amper de bal in de ploeg te houden. Toch kwam Oranje in de 18e minuut min of meer uit het niets op voorsprong. Miedema schoot in haar honderdste interland uit de draai raak (1-0). Oranje, dat in de groepsfase 21 goals maakte maar ook acht tegendoelpunten kreeg, wist die voorsprong niet lang vast te houden. De defensie liet zich aftroeven bij de goals van Samantha Mewis en Lynn Williams, in een tijdsbestek van 4 minuten.

In de tweede helft kreeg de ploeg van Wiegman steeds meer grip op de wedstrijd, ingeleid door de gelijkmaker van wederom Miedema. De spits schoot in de 54e minuut van afstand haar tiende doelpunt van het toernooi binnen. Wiegman bracht daarna Lineth Beerensteyn in het veld, die met haar snelheid voor dreiging zorgde. De invalster dwong in de slotfase een penalty af, maar Martens kreeg de bal niet langs Alyssa Naeher. In de verlenging waren de beste kansen voor Oranje. Het ging daarna mis vanaf 11 meter.