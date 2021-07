Tourwinnaar Pogacar blijft langer bij ploeg Team Emirates

Wielrenner Tadej Pogacar blijft langer bij de formatie UAE Team Emirates. De winnaar van de Ronde van Frankrijk van dit jaar verlengde zijn contract bij de ploeg tot 2027. “Ik ben hier bijzonder blij mee”, zei de 22-jarige Sloveen. “We gaan samen verder. Dat is precies wat ik wil.”

Pogacar won de Tour al voor de tweede keer. Kort later haalde hij de bronzen medaille binnen bij de olympische wegwedstrijd van Tokio. “Ik ben benieuwd hoe het verder gaat”, aldus de renner. “Natuurlijk willen we nog meer successen. We hebben er veel vertrouwen in dat die gaan komen.”