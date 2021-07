Verstappen achter Bottas en Hamilton in tweede vrije training

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 de derde tijd neergezet. De kopman van Red Bull was in Boedapest een paar tienden van een seconde minder snel dan zijn rivalen van Mercedes.

Verstappen klokte op de Hungaroring in zijn beste ronde een tijd van 1.17,310. De Fin Valtteri Bottas was de snelste met 1.17,012, gevolgd door Britse wereldkampioen Lewis Hamilton met 1.17,039. De Mexicaan Sergio PĆ©rez, de teamgenoot van Verstappen, reed de vijfde tijd: 1.17,824.

“We hebben een paar afstellingen geprobeerd”, liet de Nederlander na afloop weten op Verstappen.com. “We wilden weten welke dingen werkten en welke niet. De baan was erg heet en er zijn veel dingen waar we naar moeten kijken. Er zijn geen grote dingen waar we niet overheen zullen komen, het was gewoon geen gemakkelijke dag met deze temperaturen.”

Verstappen, de leider in de WK-stand, had tijdens de eerste trainingssessie nog wel de beste tijd neergezet (1.17,555). Op zaterdag wordt eerst de derde vrije training afgewerkt en daarna volgt de kwalificatie. Zondag is de Grand Prix.

Uiteraard was vrijdag op het circuit in Hongarije de zware crash van Verstappen, na een tik van de bolide van Hamilton bijna twee weken geleden bij de GP van Groot-BrittanniĆ«, nog steeds het belangrijkste gespreksonderwerp. Volgens teambaas Toto Wolff van Mercedes was Red Bull te ver gegaan met de kritiek op Hamilton. “Ze hebben geprobeerd zijn goede naam en zijn integriteit als sportman te beschadigen”, liet Wolff verontwaardigd weten.

Christian Horner, de teambaas van Red Bull, had eerder de gewraakte inhaalpoging van Hamilton, waarbij hij Verstappen aanraakte en de Nederlander vervolgens uit de baan vloog, “wanhopig, ondoordacht en amateuristisch” genoemd. Ook tekende de renstal van Verstappen protest aan tegen de tijdstraf van 10 seconden die Hamilton voor zijn actie kreeg. De Brit, die op Silverstone de race wist te winnen, had volgens Red Bull een zwaardere straf voor het incident verdiend, maar het beroep werd donderdag afgewezen.

Horner ontkende vrijdag dat hij had gezegd dat Hamilton de aanrijding met Verstappen opzettelijk had veroorzaakt. Ook wees hij de suggestie van de hand dat Red Bull met een groot offensief speciaal tegen Mercedes bezig is. “We hadden bij elk ander team in zo’n situatie op dezelfde manier gereageerd en gehandeld”, benadrukte Horner.