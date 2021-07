Verstappen in Boedapest snelste in eerste vrije training

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 voor de snelste tijd gezorgd. In zijn Red Bull kwam de leider in de strijd om de wereldtitel in Boedapest tot 1.17,555.

Op de Hungaroring kwam Valtteri Bottas in zijn Mercedes tot de tweede tijd, op 0,061 van Verstappen. Wereldkampioen Lewis Hamilton, ook in een Mercedes, volgde op 0,167.

In de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op Silverstone, de vorige Grand Prix, crashte Verstappen zwaar nadat Hamilton zijn bolide van achteren had aangeraakt. De Nederlander kon de race niet vervolgen, de Britse wereldkampioen won. De bolide van Verstappen raakte zwaar beschadigd.

De Grote Prijs van Hongarije is zondagmiddag.