Virgil van Dijk maakt rentree bij Liverpool

Virgil van Dijk heeft in Oostenrijk zijn rentree gemaakt bij Liverpool. De Oranje-international, eindelijk volledig hersteld van een ernstige knieblessure, viel donderdagavond in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in. Hij verving Nathaniel Phillips in de 69e minuut. Collega-verdediger Joe Gomez, die ook langdurig was uitgeschakeld, kwam toen eveneens binnen de lijnen. Hij kreeg binnen tien minuten geel.

Hertha won in het Tivoli-stadion in Innsbruck met 4-3. Santiago Ascacibar en Suat Serdar brachten de Duitsers op voorsprong. Sadio Mané en Takumi Minamino bepaalden de ruststand op 2-2. Stevan Jovetic herstelde de marge van twee doelpunten. Alex Oxlade-Chamberlain had in de slotfase het laatste woord namens Liverpool. Bij Hertha kwam Deyovaisio Zeefuik een minuut na Van Dijk in het veld. Javairô Dilrosun mocht beginnen als linksbuiten.

“285 dagen geleden begon ik aan mijn traject om weer terug op het veld te keren. Het is moeilijk om uit te drukken hoe ik me nu precies voel”, schrijft Van Dijk op Twitter. “Het is belangrijk voor mij om te zeggen dat ik me gezegend voel dat ik de steun heb gehad van ongelooflijk veel mensen. De chirurg, mijn fysiotherapeuten, trainers en andere stafleden die mij hebben bijgestaan vanaf de eerste dag. En ook mijn ploeggenoten die mij energie gaven en ervoor zorgden dat ik mijn hoofd niet liet zakken. En natuurlijk vooral mijn familie, want zonder hen zou ik niets zijn. Het werk houdt nu niet op, het is pas net begonnen. We gaan door!”