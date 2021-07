Voetbalsters met jubilerende Miedema tegen VS op Spelen

De Nederlandse voetbalsters starten met de jubilerende Vivianne Miedema aan het duel met de Verenigde Staten in de kwartfinales van de Olympische Spelen. De spits begon in de laatste groepswedstrijd tegen China (8-2) vanwege lichte klachten op de bank, maar keert tegen de regerend wereldkampioen terug. Miedema, die haar honderdste interland gaat spelen, maakte in de groepsfase maar liefst acht doelpunten.

Twee daarvan produceerde de topscorer aller tijden van Oranje (82 goals) als invaller in het laatste half uur tegen China. De wedstrijd in het stadion van Yokohama, waar in 2002 de finale van het WK tussen BraziliĆ« en Duitsland werd gespeeld, begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Het is een herhaling van de WK-finale van 2019, toen de ‘Leeuwinnen’ met 2-0 verloren van ‘Team USA’.

Opstelling: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen en Janssen; Roord, Van de Donk en Groenen; Van de Sanden, Miedema en Martens.