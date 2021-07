Voorbereiding van Van Rouwendaal eindigt in halve finales 200 rug

Zwemster Sharon van Rouwendaal hoopte op de olympische 200 meter rugslag haar prestatie uit 2012 te verbeteren, maar dat lukte niet. De 27-jarige Van Rouwendaal eindigde in de halve finales met 2.12,98 als laatste. Ze gebruikte de rugslagraces in het Tokyo Aquatics Centre puur als voorbereiding de 10 kilometer in het open water, komende woensdag. Van Rouwendaal wil dan haar olympische titel prolongeren.

Enigszins tot haar eigen verbazing wist Van Rouwendaal zich donderdagavond in de series met 2.11,24 plaatsen voor de halve finales, zij het wel als laatste. “Ik ben er nu toch, dan ga ik ook wel een rondje verder”, zei ze toen op de van haar bekende luchtige wijze. Van Rouwendaal was verrast dat ze zonder specifieke training tot de beste zestien zwemsters op dit nummer behoorde. “Het is best een beetje teleurstellend dat zo’n tijd genoeg is. Op de Spelen van 2012 gaf ik mijn leven voor de 200 rug en nu sta ik ook in de halve finales. Mijn doel? Nou, in 2012 werd ik elfde op deze afstand. Ik ga voor beter.”

Dat lukte niet. Van Rouwendaal werd zestiende en laatste. Vanaf maandag mag ze trainen in het Odaiba Marine Park, waar woensdag om 06.30 uur Japanse tijd – in Nederland is het 7 uur vroeger – de openwaterwedstrijd begint. “Ik voel me topfit. Ik moet tactisch slim zijn, niet te veel fouten maken. En dan zien we het wel.”