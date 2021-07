Waterpolosters met gigantisch verschil langs Zuid-Afrika

De Nederlandse waterpolosters hebben met groot verschil Zuid-Afrika verslagen. In hun derde optreden op het olympisch toernooi van Tokio wonnen ze daardoor hun tweede wedstrijd, 33-1. De formatie van bondscoach Arno Havenga versloeg eerder ook Spanje, maar verloor van Australiƫ.

De kwartfinale kan Oranje na de hoogste score ooit op een olympisch toernooi niet meer ontgaan. In de groepsfase wacht eerst nog een ontmoeting met Canada. Zuid-Afrika had ook al flink verloren van Spanje (29-4) en Canada (21-1). Maartje Keuning was goed voor zes treffers. Simone van de Kraats en Maud Megens maakten er vijf.

Bondscoach Havenga kijkt met een goed gevoel terug. “We wilden lekker fel en fris spelen. Dat is gelukt. Het risico is natuurlijk dat je er te makkelijk over denkt of rommelig gaat spelen. Dat was in ons geval niet aan de orde. We zijn de hele wedstrijd scherp gebleven. We bereiden ons nu voor op de wedstrijd van zondag tegen Canada. Die uitslag zal duidelijk maken tegen wie we het toernooi vervolgen.”

Door het eerste Amerikaanse olympische verlies in dertien jaar, tegen Hongarije (10-9), worden de Verenigde Staten geen groepswinnaar in poule B. Er zal Nederland daarom ongetwijfeld het nodige aan gelegen zijn om geen derde te worden in de eigen poule, want dan ontloopt het de regerend olympisch en wereldkampioen.

Nederland is de olympisch kampioen van 2008, maar was in 2012 en 2016 niet van de partij op de Olympische Spelen.