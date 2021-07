Wiegman gaat tijdperk als bondscoach van Oranje nooit vergeten

Bondscoach Sarina Wiegman draagt de Nederlandse voetbalsters met een tweeledig gevoel over aan haar opvolger Mark Parsons. Natuurlijk overheerste in Yokohama de teleurstelling, na de nederlaag in de kwartfinales van de Olympische Spelen tegen de Verenigde Staten. Tegelijkertijd weet Wiegman dat ze met opgeheven hoofd kan vertrekken.

“Ik ben echt supertrots op deze ploeg. Het zegt iets over de groei van dit team dat we het Amerika zo lastig hebben gemaakt”, zei ze na de slijtageslag in het reusachtige stadion van Yokohama. “Hier kan dit team mee verder, de speelsters gaan ook hierin doorgroeien. We willen laten zien wie we zijn als team en de mensen thuis voor de televisie laten genieten. We hebben een heel mooie wedstrijd neergezet. Maar uiteindelijk staan we met lege handen, de teleurstelling overheerst.”

Wiegman (51) hoopte afscheid te kunnen nemen van de ‘Leeuwinnen’ met een olympische medaille. Het zou de ultieme bekroning zijn geweest na een periode van 4,5 jaar waarin de voetbalsters de aansluiting vonden met de wereldtop. Oranje won in de zomer van 2017 het EK in eigen land, een half jaar nadat Wiegman van assistent was gepromoveerd tot bondscoach. Als kampioen van Europa kregen de voetbalsters te maken met een ander verwachtingspatroon. Tegenstanders gingen zich ook meer instellen op Oranje. Wiegman slaagde er echter in haar ploeg te blijven ontwikkelen.

Op het WK van 2019 bereikten de voetbalsters de finale, waarin bleek dat het verschil met de Verenigde Staten – hét topland in het vrouwenvoetbal – nog groot was. Oranje hield als bonus aan dat WK ook een olympisch ticket over. In Japan kwam het tot een nieuwe krachtmeting met ‘Team USA’. Dit keer kon de ploeg van Wiegman wel serieus tegenstand bieden. Oranje groeide na een zwakke start in de wedstrijd en kreeg 10 minuten voor tijd zelfs een kans op de winnende treffer, maar Lieke Martens miste een penalty. Na 120 minuten voetballen ging het in de strafschoppenserie helemaal mis.

“Dit komt als een mokerslag aan”, zei Wiegman, die nu bondscoach wordt van Engeland. “Niet omdat dit dus mijn laatste wedstrijd was, maar omdat we niet door zijn. We hebben gestreden, er stond zo’n sterk en veerkrachtig team op het veld. Ik had het dit team zo gegund om door te gaan. Maar ja, dat telt niet in topsport. We hadden meer verdiend, maar ook dat telt niet. Ik kan alleen maar trots zijn op wat we hebben laten zien. We laten het goed achter zo. Het was een mooie, geweldige tijd, die ik nooit ga vergeten.”