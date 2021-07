Zeilster Bouwmeester helemaal terug in strijd om medailles

Zeilster Marit Bouwmeester heeft zich met een zege en de zevende plaats in respectievelijk de negende en tiende race helemaal terug geknokt in het olympisch zeiltoernooi in de Laser Radial-klasse. Mede door een 26e plaats en een diskwalificatie voor de Deense Anne-Marie Rindom die ruim aan de leiding ging, heeft de Nederlandse olympisch kampioene van Rio 2016 zelfs nog kans om haar titel te prolongeren.

Bouwmeester leek woensdag alle kansen op een medaille verspeeld te hebben door een valse start in de zevende race, na ook matig te zijn gestart op de eerste dag van het zeiltoernooi. Haar 45 punten door de diskwalificatie zorgden ervoor dat ze zakte van de derde naar de zevende plaats.

In de negende race won Bouwmeester en zag ze vrijwel al haar concurrenten veel punten pakken. Vooraf aan de tiende race maakte de Deense Rindom een manoeuvre dicht bij de boot van Bouwmeester en werd daarvoor gediskwalificeerd, wat haar net als Bouwmeester een dag eerder 45 punten kostte. In tranen moest ze toezien hoe haar concurrenten de tiende race afwerkten.

In de stand gaat de Deense nog aan de leiding met 64 punten. Bouwmeester staat tweede met 71 punten. De Zweedse Josefin Olsson staat derde met 79 punten.

Zondag volgt de medalrace met dubbele punten.