Zeilsters Bekkering en Duetz nemen leiding in klassement 49erFX

Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben bij de Olympische Spelen de koppositie veroverd in het klassement van de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo werd twaalfde in de zevende race, en had het geluk dat de concurrentie in die heat ook teleurstelde. In de achtste en negende race bleef de Nederlandse boot, ondanks een vijfde en zesde plaats, de meeste concurrenten voor.

In de tussenstand staan Bekkering en Duetz eerste met 41 punten. Het Spaanse duo Tamara Echegoyen Dominguez/Paula Barcelo Martin volgt op 1 punt achterstand. Nummer drie Braziliƫ, met Martine Grael en Kahena Kunze, staat op 47 punten. De Britse vrouwen Charlotte Dobson en Saskia Tidey, die voor vrijdag nog aan de leiding gingen, beleefden drie slechte races en vielen terug naar de vierde plaats met 48 punten. Zaterdag volgen nog drie races, gevolgd door de medalrace op zondag.

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers hebben in de 470-klasse op de derde dag drie plaatsen winst geboekt en hebben de top 10 in zicht. Het duo eindigde in de vijfde race als negende en in de zesde race als zesde. In de tussenstand staan de twee op de elfde plek met 47 punten. Het Poolse duo Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar gaat aan de leiding met 10 punten.

De medailles lijken ver weg voor het Nederlandse duo. De achterstand van Berkhout/Zegers op de derde plaats bedraagt 30 punten. Er zijn nog vier races en een medalrace voor de top 10 te varen in deze klasse.