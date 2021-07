Zwemmer Korstanje uitgeschakeld in halve finales 100 vlinder

Zwemmer Nyls Korstanje heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen. De 22-jarige Gelderlander tikte in de tweede halve finale als zesde aan in 51,80 seconden. Het bleek de twaalfde tijd, niet genoeg om zaterdagochtend de finale te mogen zwemmen.

Korstanje had in de series zijn eigen Nederlands record aangescherpt tot 51,54. Hij keerde in de halve finale na 50 meter als tweede, maar op de tweede baan verloor hij wat snelheid. De Amerikaan Caeleb Dressel zwom in de heat van Korstanje met 49,71 weer een olympisch record. Dressel werd een dag eerder olympisch kampioen op de 100 vrij.

Korstanje komt zaterdag met de gemengde estafetteploeg wel in actie in de olympische finale van de 4×100 wissel. De vlinderslagspecialist vormt dan waarschijnlijk een kwartet met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Femke Heemskerk.