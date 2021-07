Atlete Klaver: Amerikanen op wel 3 punten fout

Atlete Lieke Klaver vond het oneerlijk dat de Amerikaanse ploeg toch mocht starten in de olympische finale van de 4×400 meter gemengde estafette. Volgens de sprintster uit het Nederlandse team was de ploeg van de VS terecht gediskwalificeerd in de series.

“Er waren wel drie punten waarop ze de regels hadden overtreden. Ik weet precies waar ik wel en niet moet staan in het wisselvak, maar zij kennelijk niet”, zei Klaver na de finale van het nieuwe olympische onderdeel, waarin de Nederlandse estafetteploeg net buiten de medailles viel en als vierde eindigde.

“Het is vervelend en wij kunnen er niets aan doen, maar ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt, want hoe kan een team dat op drie punten fout is toch een olympische finale lopen. Maar het protest is door TeamNL ingediend, dat gaat niet via de atleten. We zien het wel. Ik neem genoegen met de vierde plaats en als het nog de derde plaats wordt, horen we dat wel.”

Met die vierde plaats was de Nederlandse ploeg op de zogeheten ‘mixed relay’ dik tevreden. “Ik vind het cool om te zeggen dat ik vierde ben geworden in een olympische finale. Ik denk niet dat een van ons ergens iets heeft laten liggen”, aldus Klaver, de tweede loopster.

Slotloper Ramsey Angela lag bij het ingaan van de laatste 100 meter nog op de eerste plaats, maar drie atleten, onder wie de Amerikaan Vernon Norwood, haalden hem nog in. “Ik was heel even heel teleurgesteld en voelde me rot, maar ik zie altijd na een paar minuten alweer het positieve. Die andere jongens waren gewoon net wat sneller. Die vierde plaats zie ik als een beloning voor het halen van een olympische finale”, zei de 21-jarige Angela.