Atlete Sedney niet naar halve finale van 100 meter horden

Zoë Sedney heeft zich net niet voor de halve finales van de 100 meter horden op de Olympische Spelen kunnen plaatsen. De 19-jarige atlete eindigde als zevende in haar serie. Ze finishte in 13,03 seconden, iets boven haar persoonlijk record van 12,94.

Een plek bij de beste vier was nodig voor directe plaatsing voor de halve finales. Voor vier atleten was op basis van hun tijd een finaleplek weggelegd, Sedney was de vijfde tijdsnelste.

De Nederlandse belofte leek niet heel teleurgesteld. “Ik zat in een hele snelle heat en het is ook een hele snelle baan. Ik voelde dat het de laatste weken al beter ging. Jammer dat ik het net niet red”, zei het zusje van sprintster Naomi Sedney, die in Tokio uitkomt op de 4×100 meter estafette.

Eerder op zaterdag kwalificeerde Nadine Visser zich wel voor de halve finales. Ze snelde naar de tweede plaats in haar serie in een uitstekende tijd van 12,72. De Costa Ricaanse Andrea Vargas was net iets sneller: 12,71.