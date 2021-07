Badloe: olympische titel toch anders dan wereldtitel

Vooraf had windsurfer Kiran Badloe de druk er een beetje van afgehaald. Hij vergeleek de olympische titel met eerder behaalde wereldtitels. “We doen in feite hetzelfde.” Zaterdag, nadat hem niets was overkomen in de medalrace en het goud binnen was, bekeek hij het toch net even anders. “WK-goud winnen is heel gaaf, maar hier zit toch net een ander randje aan”, gaf Badloe, op weg naar de ceremonie, toe.

De medalrace begon in chaos met een valse start voor de Fransman Thomas Goyard, de nummer 2, en voor de nummers 3 en 4, de Italiaan Mattias Camboni en de Pool Piots Myszka. Goyard behield ondanks de strafpunten zijn positie, de anderen waren gezien. “Ik was lekker te laat gestart. Dat was mooi, zo kon ik goed in de gaten houden wie er te vroeg weg waren. Dat werd omgeroepen terwijl ik nog bij de startlijn lag. Ik heb dus eigenlijk alles goed gedaan. Dit was wel een van mijn minder goede starts, maar tegelijkertijd mijn beste ooit”, lachte Badloe, die de opvolger werd van zijn goede vriend Dorian van Rijsselberghe.

“Ik was dan wel vrijwel zeker van de titel na de twaalf races, maar er kan altijd iets geks gebeuren. Ik kon mezelf niet helemaal rijk rekenen. Nu is het een ‘done deal’. Deze is voor mij en het begint echt tot me door te dringen.”