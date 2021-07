Beachvolleybalsters Stam en Schoon uitgeschakeld op Spelen

Voor de Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zitten hun eerste Olympische Spelen er op. Het jonge duo, dat ruim een maand geleden op het olympisch kwalificatietoernooi in Scheveningen een ticket naar Tokio veroverde, moest het in de tussenronde afleggen tegen het Cubaanse duo Lidy/Leila: 17-21 17-21. Inzet van het duel op het centercourt van het Shiokaze Park in Tokio was een plek in de achtste finales.

Stam (22) en Schoon (19) begonnen de Spelen met nederlagen tegen koppels uit Canada en Zwitserland. Ze eindigden dankzij een zege op het Duitse duo Karla Borger/Julia Sude als derde in de groep. Aangezien ze niet tot de twee beste nummers 3 van de zes poules behoorden, moesten ze zaterdagavond in de tussenronde uitkomen.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink werden met drie nederlagen uitgeschakeld. Zij zaten als toeschouwers op de tribunes van het vrijwel lege centercourt bij de partij van hun jonge landgenoten.

In het mannentoernooi bereikten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen rechtstreeks de achtste finales door tweede te worden in hun groep. Brouwer en Meeuwsen, die brons pakten bij de Spelen van Rio 2016, gaan het nu opnemen tegen Anders Mol en Christian Sørum. Het Noorse duo eindigde als derde op het WK 2019.