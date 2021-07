Femke Bol heeft een plan en daar houdt ze zich aan vast. “Ik heb steeds gezegd dat ik hier de 400 meter horden doe en de 4×400 meter vrouwen. Dat is niet veranderd, dus ik loop zaterdagavond niet in finale van de 4×400 meter gemengd”, zei de 21-jarige Amersfoortse atlete na de series van de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio. “Ze kunnen het zonder mij, ik heb alle vertrouwen in de anderen.”

De Nederlandse ploeg maakt kans op een medaille op het nieuwe olympische onderdeel, getuige het sterke optreden vrijdag in de series. Het gemengde kwartet Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela plaatste zich met een dik Nederlands record van 3.10,69 als tweede voor de finale. Alleen de Poolse ploeg was sneller.

Bol is verreweg de snelste Nederlandse op de 400 meter. Ze kroonde zich dit voorjaar tot Europees kampioene indoor en scherpte outdoor het Nederlands record aan tot 50,37. Met Bol in de ploeg is de kans op een medaille nog groter, maar ze eist geen plek op voor de finale. Ze wijkt niet van haar eigen doelstelling en dat is een medaille op de 400 meter horden.

Bol maakte meteen indruk op de vroege zaterdag in Tokio. Ze won overtuigend haar serie op de 400 meter horden in 54,43 en plaatste zich voor de halve finales op maandag. Haar tijd was de tweede van alle deelnemers; alleen de Amerikaanse wereldkampioene Dalilah Muhammad was sneller en dook onder de 54 seconden (53,97).

“Ik voel me heel goed en ben in vorm. Dan is het alleen maar leuk om een toernooi te lopen, dus ik heb niet zo veel last van de druk”, zei Bol na de race. “De baan is ook heel snel. Tenminste, ik liep er heel lekker op. Maar dat kan ook komen omdat ik in supervorm ben. De stress om corona heeft iedereen wel een beetje denk ik, maar ik hou me gewoon netjes aan alle regels en verder heb ik er geen invloed op. Ik geniet juist heel erg in Tokio. Het eten is lekker, ik slaap goed en heb er heel veel zin in.”

De Amersfoortse verbeterde dit seizoen keer op keer de Nederlandse records op de 400 meter en de 400 meter horden. Haar meest imposante prestatie is de recordtijd van 52,37 die ze begin juli op de 400 horden liep in Stockholm. Slechts één atlete was sneller dit seizoen. De Amerikaanse Sydney McLaughlin dook als eerste vrouw ooit onder de 52 seconden en scherpte het wereldrecord aan tot 51,90. McLaughlin liep in de series in Tokio de vierde tijd: 54,65.