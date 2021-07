Bol sticht verwarring en helpt estafetteteam net niet aan plak

Atlete Femke Bol zorgde voor de nodige verwarring op de tweede dag van het atletiektoernooi bij de Olympische Spelen in Tokio. In de ochtend, nadat ze zich op overtuigende wijze had geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden, was ze nog vrij stellig in haar mededeling dat ze in de avond niet zou starten in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette.

Een half uur voor de race kwam eindelijk de opstelling van de Nederlandse ploeg naar buiten en stond toch de naam van Bol prominent genoemd als derde loopster. Vooral dankzij haar inbreng won het Oranje-kwartet bijna een medaille op het nieuwe olympische onderdeel.

“Ik ga niet zeggen dat ik loop als ik het nog niet weet en deze morgen wist ik het gewoon nog niet”, verklaarde Bol na de finale. “Ik twijfelde wel al een beetje, maar daar heb ik alleen mijn coach bij betrokken. Na de race op de 400 meter horden voelde ik me nog zo goed en heb ik overlegd met hem. Ik durfde het risico te nemen omdat we kans hadden op een medaille. De rest van het team kreeg het pas vanmiddag te horen.”

Bol nam de plek in van Lisanne de Witte, die vrijdag in de series had gelopen. De 21-jarige Amersfoortse liet zien dat zij een van de snelste vrouwen ter wereld is op de 400 meter. De Europees kampioene indoor én Nederlands recordhouder liep een razendsnelle ronde, waarin ze van de vierde plaats oprukte naar de eerste plaats bij de wissel met slotloper Ramsey Angela. De 21-jarige belofte leek het Oranje-kwartet aan een olympische medaille te helpen, maar hij zag in de laatste meters nog drie man voor hem finishen en kwam als vierde over de finish, 0,14 seconde verwijderd van brons en 0,15 seconde van zilver.

“Ik zag Ramsey strijden en dat hebben we allemaal gedaan. Je denkt al gauw; had ik maar ietsje harder gelopen, dan hadden we een medaille gehaald. Maar zo is het niet. Het lag niet aan Ramsey en ook niet aan mij. Het is het team waarmee je het doet.”

Bol komt maandagavond weer in actie, dan in de halve finales van de 400 meter horden.