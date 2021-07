Dressel zwemt in wereldrecord naar olympisch goud 100 vlinder

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft zijn derde gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen van Tokio. De 24-jarige Dressel won de 100 meter vlinderslag in een wereldrecord: 49,45 seconden. De Amerikaan verbeterde daarmee het record dat hij met 49,50 al op zijn naam had staan.

Dressel zegevierde eerder in het Tokyo Aquatics Centre op de 100 vrij. Met de Amerikaanse estafetteploeg won hij ook de 4×100 vrij. Op de 100 vlinder bleef hij de Hongaar Kristóf Milák, de olympisch kampioen op de 200 meter, net voor. Milak pakte zilver in 49,68. Het brons ging naar de Zwitser Noè Ponti (50,74). Nyls Korstanje, de houder van het Nederlands record, was met 51,80 blijven steken in de halve finales.

Op de 200 rug pakte de Australische zwemster Kaylee McKeown goud in 2.04,68, voor Kylie Masse uit Canada (2.05,42) en haar landgenote Emily Seebohm (2.06,17). De 20-jarige Keown won eerder al de 100 rug, ook toen ging het zilver naar Masse.

Op de 800 vrij pakte Katie Ledecky voor de derde keer op rij de olympische titel. De 24-jarige Amerikaanse zegevierde in 8.12,57. De Australische Ariarne Titmus, die Ledecky eerder had onttroond op de 200 en 400 meter, moest nu genoegen nemen met het zilver (8.13,83). Ledecky pakte in Tokio eerder goud op de 1500 vrij.