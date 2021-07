‘Eerste missie is geslaagd’ voor boksster Fontijn

Door zich te verzekeren van een olympische medaille is “de eerste missie geslaagd” voor boksster Nouchka Fontijn. Pas eind volgende week weet de 33-jarige Fontijn of het goud, zilver of brons wordt.

“De eerste missie was nog een olympische medaille mee naar huis te nemen en die missie is geslaagd”, zei Fontijn na haar overwinning op de Canadese Tammara Thibeault.

“Ik heb van de week een hoop sporters gezien die ook gaan stoppen en die ik in de eerste ronde uitgeschakeld zag worden en met een onvoldaan gevoel naar huis zag gaan. Ik gunde dit mezelf en mijn team wel. Kom je thuis zonder medaille, dan is je missie mislukt. Dat is heel duidelijk.”

Volgens Fontijn was het bereiken van de halve finales “wel een felicitatie waard”. “Deze medaille stond heel hoog op mijn verlanglijstje. Of de missie nu volledig geslaagd is, hangt af hoe de halve finale verloopt.”

In de wedstrijd in de kwartfinale tegen Thibeault moest Fontijn net als in haar openingswedstrijd terugkomen van een achterstand. “Ik ben blij met mijn prestaties. Het gaat nog niet vlekkeloos. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Het is voor mij ook vaak een verrassing.”

Fontijn pakte vijf jaar geleden in Rio de Janeiro een zilveren plak. Het zijn voor haar de laatste Spelen. Wanneer ze precies stopt, laat ze nog in het midden. “Het kan weleens mijn allerlaatste training zijn, denk ik bij elke training die ik doe. Maar dat moet je wegstoppen, want je moet met de wedstrijden bezig zijn. Eerst ga ik even helemaal niks doen en hier 48 uur van genieten.”

Fontijn komt volgende week vrijdag weer in actie. Ze treft dan de Britse Lauren Price, die als eerste geplaatst is.