Fontijn heeft revanche op Price al gehad na dubieuze WK-finale

Nouchka Fontijn vervolgt volgende week vrijdag haar jacht op olympisch goud tegen de Britse Lauren Price, de boksster die haar twee jaar geleden op dubieuze wijze van de wereldtitel afhield. Bij Fontijn zijn de revanchegevoelens inmiddels wel verleden tijd.

“De eerste keer dat ik tegen haar stond, was het heel groot. Maar ik heb een half jaar geleden ook al twee keer tegenover haar gestaan. Dus we hebben die eerste knaller al gehad en er zit nu minder emotionele waarde aan”, zei de 33-jarige Fontijn.

“Sommige mensen denken dat zij de enige is die in mijn hoofd zit, maar ze is in principe ook maar gewoon een tegenstander. Ze is niet per se een grotere angstgegner dan anderen.”

Fontijn werd bijna twee jaar geleden na de WK-finale in Rusland tegen Price op punten (3-2) tot winnares uitgeroepen. Terwijl de huldiging al was begonnen, maakte de omroeper echter bekend dat de boksbond van Wales een protest had ingediend tegen de uitslag.

Na bijna een uur van grote onzekerheid werd Price alsnog tot wereldkampioene uitgeroepen. Fontijn vluchtte daarna ontgoocheld het stadion uit en liet de prijsuitreiking schieten.

Toch hebben de gebeurtenissen in het verleden niet voor extra irritaties gezorgd, meent Fontijn. “Wij zijn niet haatdragend tegenover elkaar, maar we praten verder niet. Af en toe zeggen we ‘hoi’ en ‘succes’, maar verder niet. Maar het is niet zo dat we elkaar een boze blik geven of een schouderduw op de gang.”

Sinds de veelbesproken finale op het WK in Rusland hebben Fontijn en Price al een aantal keer tegen elkaar gevochten. “We horen beiden in de medailles en het is mooi om hier tegenover elkaar te staan. De laatste vier of wedstrijden waren we erg aan elkaar gewaagd, maar het gaat erom wie het op zo’n groot toernooi doet.”

Fontijn verzekerde zich met winst van haar kwartfinale van haar tweede olympische medaille. Vijf jaar geleden werd ze tweede in Rio de Janeiro.