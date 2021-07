Hockeykeeper Blaak heeft het druk en dat is geen goed teken

Pirmin Blaak heeft het tijdens de Olympische Spelen vooralsnog druk. En dat is geen goed teken, weet ook de keeper van het Nederlands hockeyelftal. Oranje wist slechts twee van de vijf groepswedstrijden in Tokio te winnen en heeft al evenveel tegentreffers als gemaakte doelpunten: 13.

Terwijl sommige hockeyers al bijna in de bus zaten, ging Blaak nog van cameraploeg naar cameraploeg. Telkens zichzelf weer verantwoorden voor het matige optreden van zijn ploeggenoten. “Ik heb het druk ja, en niet alleen náást het veld”, zei Blaak met een glimlach. Hij werd vrijdagavond tegen Duitsland drie keer gepasseerd (1-3).

“De ploeg, zoals we ons eerder deze zomer hebben laten zien, die zijn we nu gewoon niet. We krijgen te veel kansen tegen, ook tegen de kleinere landen. En hoeveel kansen hebben we gehad? Een paar. We werden pas wakker toen we met 3-0 achter stonden.”

Typerend voor de situatie van de Nederlandse ploeg is dat Blaak ondanks de drie tegendoelpunten, misschien nog wel het best speelde. “Hockey is een teamsport, maar als keeper sta je er ook als individu. Je moet zelf goed spelen en je mensen neerzetten.”

Eerder in de week werd Blaak ook drie keer gepasseerd door Zuid-Afrika, hetgeen tot forse kritiek leidde. Oranje herstelde zich nog wel tegen de Zuid-Afrikanen (5-3), maar overtuigend was het allerminst. “De laatste paar nachten heb ik er goed over nagedacht en me afgevraagd waar het gaandeweg fout is gegaan. En hoe we het kunnen repareren. Want ik wil niet hier van de Spelen weglopen en denken: hadden we maar… Zo’n moment heb ik eerder meegemaakt, als reservekeeper, en dat wil ik nóóit meer.”

Toch heeft Blaak ook niet direct een antwoord op de vraag wat er beter moet. “Het is zoeken naar hoe we dit gaan omdraaien en dat antwoord ligt bij de staf. Misschien moeten we het tactisch anders neerzetten of desnoods een keer verrassen”, aldus Blaak. “Maar soms is het niet iets tactisch, maar gewoon een kwestie van met de borst vooruit spelen.”

Omdat Oranje na de teleurstellende groepswedstrijden als vierde eindigde, is zondag Australië – de groepswinnaar in de andere poule – de tegenstander. “Het maakt me echt niet uit tegen we spelen”, klonk de keeper fel. “We moeten gewoon beter spelen, want als je zo speelt maakt het écht niet uit tegen wie je speelt. Nu gaat het om het ‘echie’ en moet blijken of we afgelopen vijf jaar alles goed hebben gedaan.”

Het duel met Australië begint zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd. Mocht Oranje, dat tijdens de vorige Spelen vierde werd, verliezen dan is dat het laatste duel van bondscoach Max Caldas.