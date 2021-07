Hockeysters na vijfde zege als groepswinnaar naar kwartfinales

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio ook de vijfde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Alyson Annan was met 3-1 te sterk voor Duitsland, dat de eerste vier duels eveneens had gewonnen.

Frédérique Matla opende in de 8e minuut de score uit een strafcorner. Niet veel later verdubbelde Lidewij Welten de voorsprong. Sonja Zimmermann deed in de 23e minuut, uit een strafcorner, wat terug voor Duitsland. Nederland gaf de voorsprong niet meer weg. Matla stelde de zege, na een goede pass van Welten, kort voor tijd met de 3-1 helemaal veilig.

Oranje ontloopt dankzij de overwinning Argentinië in de kwartfinales en speelt maandag tegen Nieuw-Zeeland. Nederland en Duitsland komen elkaar, als ze allebei hun kwartfinale winnen, in de halve finales weer tegen.

Nederland won eerder van India (5-1), Ierland (4-0), Zuid-Afrika (5-0) en Groot-Brittannië (1-0). Vijf jaar geleden ging de olympische titel aan Annan en haar team voorbij. Groot-Brittannië was destijds in Rio de Janeiro na shoot-outs te sterk.