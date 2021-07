Judoploeg verliest halve finale van Frankrijk en hoopt op brons

De Nederlandse judoka’s zijn er bij de gemengde landenwedstrijd op de Olympische Spelen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Frankrijk was in de halve eindstrijd duidelijk te sterk: 4-0. Voor Nederland resteert nu, later op zaterdag, de strijd om het brons tegen Duitsland.

Tornike Tsjakadoea moest in de openingspartij zijn meerdere erkennen in Guillaume Chaine. Bij de vrouwen verloor Sanne van Dijke vervolgens van Clarisse Agbegnenou. Noël van ’t End kon de spanning tegen Axel Clerget ook niet terugbrengen en na het verlies van Guusje Steenhuis tegen Romane Dicko was het klaar.

Frankrijk neemt het in de finale op tegen Japan.