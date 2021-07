Kromowidjojo voor derde keer naar olympische finale 50 vrij

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zich op de Olympische Spelen voor de derde keer geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. De 30-jarige Groningse, die bij Londen 2012 zowel de 100 als 50 vrij won, haalde met een tijd van 24,29 seconden als zevende de finale van zondagochtend.

Na het goud in Londen eindigde ‘Kromo’ vier jaar later in Rio de Janeiro buiten de medailles op het kortste nummer. Ze werd toen zesde, op 0,08 seconde van het brons. De Nederlandse zwemploeg verliet Rio daardoor zonder medaille. In Tokio staat de teller al op twee zilveren medailles, beiden behaald door Arno Kamminga op de schoolslag.