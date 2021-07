Machteloze Van Diepen mist halve finales 800 meter

Atleet Tony van Diepen heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de halve finales van de 800 meter. De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde als zesde in zijn serie in 1.46,03.

Een plek bij de eerste drie was nodig om rechtstreeks door te gaan naar de finales. Er was ook nog plek voor de zes tijdsnelsten, maar daar hoorde Van Diepen niet bij. Hij kon 700 meter mee met de groep, maar miste in de laatste 100 meter de macht in de benen.

“Ik had last van de warmte, maar dat kan ik niet als excuus opvoeren. Er zaten drie mannen van 1,43 in mijn serie, dus ik wist dat het alles of niets zou worden. Op 50 meter voor de finish verzuurde de benen compleet’’, zei Van Diepen na zijn race.

De Noord-Hollander vindt zelf dat hij beter uit de voeten kan op de 800 meter, maar al zijn prijzen vergaarde hij tot nog toe op de 400 meter. Zo veroverde hij in maart bij de EK indoor zilver op de 400 individueel en goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. In mei volgde een nog groter succes bij de WK estafette. Van Diepen pakte met Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela een historisch goud op de 4×400.

Van Diepen kan zaterdagavond ingezet worden in de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd, die in de finale uitkomt.