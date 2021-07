Missen finale discuswerpen domper voor Van Klinken

Atlete Jorinde van Klinken is er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd de finale van het discuswerpen te halen. Dat is een flinke domper voor de 21-jarige atlete uit Assen, die het olympisch toernooi als aanvoerster van de wereldranglijst begon.

Ze kwam net tekort in de kwalificatie. Met haar beste worp van 61,15 eindigde ze als vierde in haar groep en dat leek aanvankelijk voldoende voor een plek bij de beste twaalf van alle deelneemster, maar in de andere groep wierpen onverwacht tien vrouwen de 1 kilo zware schijf verder dan Van Klinken en was ze haar finaleplek kwijt. De Amerikaanse Valarie Allman leverde met 66,42 de beste worp.

Van Klinken komt feitelijk nog maar net kijken, maar ze verbaasde de atletiekwereld en vooral zichzelf door begin van dit seizoen bij wedstrijden in de Verenigde Staten over de 70 meter te werpen. Slechts twee vrouwen kwamen deze eeuw verder dan de 70,22 van Van Klinken. De atlete uit Assen prijkt er nog steeds mee op de eerste plaats van de wereldranglijst.

Nadien heeft ze die magische afstand niet meer benaderd, hoewel ze in juni in Breda Nederlands kampioene werd met 64,28 meter. Dat was de verste worp ooit op de NK.