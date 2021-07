Het Nederlands team op de 4×400 meter gemengde estafette heeft net naast een medaille gegrepen op Olympische Spelen in Tokio. Het viertal Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Femke Bol en Ramsey Angela eindigde als vierde op dit nieuwe olympische onderdeel, wel in een Nederlands record van 3.10,36.

Het Poolse kwartet won het goud in 3.09,87, de Dominicaanse Republiek pakte het zilver in 3.10,21 en het brons was voor de Verenigde Staten in 3.10,22.

Vanuit baan 7 startte Bonevacia sterk en hij gaf als eerste het stokje door aan Klaver, die de koppositie niet kon vasthouden en terugviel naar de vierde plaats. Met een indrukwekkende versnelling rukte Bol weer op naar de eerste plaats. Angela leek een medaille te gaan veiligstellen, maar hij kon in de slotmeters niet voorkomen dat er nog drie man over hem heen kwamen.

De bronzen plak voor de Amerikanen is saillant, want tegen de ploeg was een protest van de Nederlandse ploeg ingediend. De Amerikanen werden na de series op vrijdag gediskwalificeerd wegens fouten bij de tweede wissel, maar de wedstrijdjury herriep dat besluit na protest van de Amerikanen. Een official zou verkeerde aanwijzingen hebben gegeven.

Daarop diende Nederland een bezwaar tegen de deelname van de Amerikanen omdat volgens technisch directeur Ad Roskam duidelijk regels waren overtreden. Hij noemde de onderbouwing van het jurybesluit onacceptabel. Ondanks het protest ging de finale door. Het is niet bekend of het kort voor de start nog is afgewezen.

De aanwezigheid van Bol in de finale was opvallend. Ze is veruit de snelste Nederlandse op de 400 meter, maar na de series van de 400 meter horden op zaterdagochtend zei ze nog dat ze niet zou starten op de 4×400 meter gemengd. Toch stond ze opgesteld.