Nederlandse triatlonploeg eindigt als vierde op Spelen

De Nederlandse triatlonploeg is tijdens de Olympische Spelen van Tokio als vierde geëindigd op de gemengde estafette. Groot-Brittannië veroverde het goud. Het zilver was voor de Verenigde Staten en Frankrijk moest genoegen nemen met brons.

Nederland moest 53 seconden toegeven op de winnende ploeg van Groot-Brittannië. Het kwartet van de Verenigde Staten finishte op 14 seconden van de winnaar. De achterstand van Frankrijk aan de finish bedroeg 23 seconden.

De gemengde estafette is een nieuwe discipline op de Spelen. Teams van twee mannen en vrouwen legden in estafettevorm een kleine triatlon van 300 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 2 kilometer lopen af. De Nederlandse ploeg bestond uit Maya Kingma, Rachel Klamer, Jorik van Egdom en Marco van der Stel. Klamer eindigde eerder tijdens de Spelen al als vierde bij de individuele wedstrijd.

Kingma bezorgde de Nederlandse ploeg een vliegende start. Ze kwam als tweede uit het water en finishte slechts 2 seconden later dan de Duitse koploopster Laura Lindemann. Van der Stel handhaafde zich tijdens het zwemmen en fietsen in de kopgroep van vier, die verder bestond uit de ploegen van Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Na het lopen kwam hij als derde over de finish, achter de Brit Jonathan Brownlee en de Amerikaan Kevin McDowell.

Klamer hield Nederland op een vierde positie, maar kon niet voorkomen dat Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Frankrijk verder uitliepen. Van Egdom liet in de laatste meters zijn Belgische en Duitse concurrent achter zich en stelde een vierde plek veilig.

De winnende Britse ploeg bestond uit Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown en Alex Dyee.