Olympisch kampioene Van Vleuten wint ook in Spanje

Drie dagen na haar olympische titel bij de Spelen in Tokio was Annemiek van Vleuten zaterdag opnieuw succesvol. De Nederlandse renster van Movistar pakte de zege in de Clásica San Sebastián.

Onder aanvoering van de ploeg van Van Vleuten werd op de laatste klim het grootste deel van de kopgroep van zes rensters teruggepakt. Audrey Cordon-Ragot deed nog een poging uit de greep van het peloton te blijven. Nog voor zij werd teruggepakt ging Van Vleuten zelf in de aanval. Ze kwam als eerste aan op de klim en maakte het daarna solo af.

Van Vleuten had naar haar gouden succes in Tokio al gezegd dat graag in Spanje wilde rijden. Ze komt uit voor de Spaanse ploeg Movistar en houdt van het Baskenland. “Winnen is geweldig maar om het samen te doen is nog leuker. Dit is een geweldig overwinning voor het hele team. Ik ben zo ontzettend trots op iedereen”, zei ze na afloop.

De olympische tijdrit stond afgelopen woensdag op het programma. Een dag later keerde ze terug in Nederland. Na de huldiging bij het Olympic Festival in Scheveningen ging het vizier op de Spaanse wedstrijd. “Ik voelde me wel wat moe”, bekende ze na de wedstrijd. “Ik had ook wel een beetje een jetlag. Ik heb wel wat minder geslapen en was ook zeker wel moe. Door de regen en het parcours was het een zware wedstrijd. Maar de ploeg heeft zo hard voor mij gewerkt, ik moest het wel afmaken.”