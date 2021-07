Schoonspringster Jansen naar olympische finale op 3-meterplank

Schoonspringster Inge Jansen heeft zich geplaatst voor de olympische finale op de 3-meterplank. De 27-jarige Limburgse liet in de halve finale vijf vrijwel foutloze sprongen zien en eindigde met een totaal van 301,90 punten op de negende plaats. De beste twaalf gaan door naar de finale, die zondag om 08.00 uur Nederlandse tijd begint.

Jansen presteerde heel stabiel. Ze begon met twee sprongen van 63,00 punten, gevolgd door 58,50, 58,90 en tot slot 58,50. De Chinese titelverdedigster Shi Tingmao (371,45) was met afstand de beste, op gepaste afstand gevolgd door landgenote Wang Han (346,85)

Jansen is de eerste Nederlandse schoonspringster in de olympische finale sinds Daphne Jongejans in 1988. Jongejans, zus van de huidige bondscoach Edwin Jongejans, eindigde destijds in Seoul op de achtste plaats.

Jansen werd een dag eerder in de kwalificatie zestiende met 278,75 punten. De Nederlandse stond toen na drie sprongen op de negende plaats, maar duikelde in het klassement omdat haar vierde sprong niet ging zoals de bedoeling was. Met een degelijke laatste sprong wist de Europees kampioene van 2019 toch een plek in de halve finale met achttien deelneemsters af te dwingen.

Vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio bleef Uschi Freitag in de halve finale steken. Jansen miste destijds nipt kwalificatie voor het mondiale sportevenement. Onder leiding van bondscoach Jongejans verzekerde ze zich bij de WK van 2019 in Gwangju wel van plaatsing voor Tokio 2020 door de finale te halen. Daarin eindigde ze op de laatste plaats (twaalfde).

Celine van Duijn plaatste zich bij dat WK voor de Spelen op de 10-metertoren. Van Duijn zat zaterdag op de tribune van het Tokyo Aquatics Centre om Jansen aan te moedigen. De 28-jarige schoonspringster uit Amersfoort komt woensdag in actie in de voorronde vanaf de toren.