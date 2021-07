Spanning stijgt voor zeilsters Duetz en Bekkering

Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan op de Olympische Spelen van Tokio als koploper de medalrace in de 49er FX van maandag in. In de laatste drie races kwamen de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze wel op gelijke hoogte met eveneens 70 punten.

Bekkering en Duetz, tweevoudig wereldkampioenen en zevende op de Spelen van Rio, dachten aanvankelijk nog dat de Braziliaanse vrouwen 1 punt minder hadden na twaalf races en daarmee leidden. Maar een diskwalificatie van de Amerikaanse zeilsters zorgde ervoor dat ook het Nederlandse duo op 70 uitkwam.

De races waren – met de vijfde, de elfde en de zestiende plaats, een schrapresultaat – niet geheel naar wens verlopen, maar ook de concurrentie was niet zonder fouten. “We hebben wel wat ingeleverd, maar hadden vooraf getekend voor deze uitgangspositie”, vertelde Bekkering, kort nadat windsurfer Kiran Badloe in de Baai van Enoshima de wereldtitel had behaald.

Duetz en Bekkering zijn maandag aan de beurt voor hun medalrace. “De druk neemt toe, maar dat vinden we alleen maar fijn”, aldus Bekkering. Ze hebben 3 punten voorsprong op de Duitsen Tina Lutz en Susann Beucke, die op de derde plaats staan.