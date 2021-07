Tennisster Bencic wint olympische finale van Vondrousova

Tennisster Belinda Bencic heeft goud gewonnen op de Olympische Spelen van Tokio. De 24-jarige Zwitserse won in de finale van Marketa Vondrousova. Ze versloeg de Tsjechische in drie sets, 7-5 2-6 6-3. De partij duurde 2 uur en 28 minuten.

Bencic had tot dusver vier WTA-titels achter haar naam staan, waarvan de laatste twee dateren uit 2019 (Dubai en Moskou). De 22-jarige Vondrousova won nog maar een titel, in 2017 in Zwitserland.

Bencic maakt in Tokio ook nog kans op het goud in het dubbelspel. In de dubbelfinale speelt ze met Viktorija Golubic tegen het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, dat als eerste is geplaatst.