Twee atleten uit Trinidad en Tobago missen spelen vanwege corona

Verspringer Andwuelle Wright en hordeloopster Sparkle McKnight uit Trinidad en Tobago missen de Olympische Spelen in Tokio na een positieve coronatest. Zij moeten naar een quarantainehotel in de Japanse hoofdstad.

Ook atletiekcoach Wendell Williams uit Trinidad en Tobago is na een positieve coronatest in quarantaine gegaan. Het olympisch comité van Trinidad en Tobago onderzoekt nog welke atleten nauw in contact zijn geweest met de besmette personen.

Wright en McKnight zijn niet de eerste atleten die tijdens de Spelen positief op corona zijn getest. De Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks, de wereldkampioen in zijn discipline, kan wegens een besmetting met het coronavirus ook niet deelnemen aan de Olympische Spelen.