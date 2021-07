Van Dijke had anderen medaille gegund na ‘teleurstellende Spelen’

Judoka Sanne van Dijke baalde er flink van dat zij de enige judoka is die Tokio verlaat met een medaille op zak. In de gemengde landenwedstrijd, de afsluiting van het olympische judotoernooi, werd Nederland vijfde. In de strijd om brons was Duitsland met 4-2 te sterk.

“We zaten er zo dichtbij. Alle vier de partijen die we verloren, hadden we net zo goed kunnen winnen. Het is zuur dat ze alle vier net hun kant op vielen. En die wedstrijden die wij wonnen, die waren gewoon duidelijk”, zei Van Dijke, die Nederland nog wel op een 1-0-voorsprong zette.

“Ik wist dat mijn wedstrijd echt wel een belangrijke was. Ik dacht: als ik mijn taak volbreng, dan zorgt dat voor extra energie en geef ik het team een boost. Het mocht helaas niet zo zijn.”

En dus bleef de Nederlandse judoploeg steken op één medaille; Van Dijke pakte woensdag brons in de klasse tot 70 kilogram. “Ik had het iedereen heel erg gegund om met een medaille naar huis te gaan vandaag. Het is gewoon heel zuur dat het net de andere kant opviel”, aldus Van Dijke.

“Zeker omdat het individueel teleurstellende Spelen waren, mag ik wel zeggen, had ik graag met het team een bronzen plak gepakt. Het scheelde echt een haar, maar we staan toch met lege handen.”

Van Dijke vliegt maandag terug naar Nederland. “Wat ik nu ga doen? Eerst ga ik drie dagen in bed liggen, dan ga ik eens mijn kop eraf zuipen en dan naar de koning.”

De landenwedstrijd betekende het allerlaatste optreden van Henk Grol, die vrijdag al individueel voor het laatst in actie kwam. “Hoe mooi was het geweest om met brons af te sluiten, we waren er zó dichtbij”, zei Grol (36) na zijn laatste dag als judoprofessional.

Grol verloor een dag eerder in de klasse boven 100 kilogram in een partij van slechts 25 seconden. “Ik kon het niet loslaten en heb geen minuut geslapen. Ik heb de hele nacht buiten op het balkon gezeten. En ik denk dat ik vanavond weer slecht ga slapen.”