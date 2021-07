Verstappen klokt in laatste vrije training tweede tijd

Max Verstappen heeft bij de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd neergezet. De Nederlandse Formule 1-coureur, leider in de WK-stand, zag dat alleen de huidige wereldkampioen Lewis Hamilton rapper was.

Hamilton klokte 1.16,826, Verstappen kwam tot 1.16,914. De Fin Valtteri Bottas, ploeggenoot van Hamilton bij Mercedes noteerde met 1.17,055 de derde tijd. Sergio PĆ©rez, die net als Verstappen voor Red Bull rijdt, moest zich met de zevende tijd tevreden stellen.

Verstappen was vrijdag tijdens de eerste vrije training nog de snelste. Bij de tweede vrije training zette de Limburger de derde tijd neer. Later op zaterdag volgt de kwalificatie en zondag de race.

Verstappen crashte twee weken geleden tijdens de GP van Groot-Brittanniƫ kort na de start na een aanrijding met Hamilton. Sindsdien is het onrustig tussen de coureurs en leiding van de teams van Mercedes en Red Bull. Verstappen vond de straf van 10 seconden die Hamilton kreeg te weinig en ook vond hij het van weinig respect getuigen dat Hamilton de zege vierde, terwijl Verstappen na de crash nog in het ziekenhuis was voor onderzoek. Hamilton zei dat hij niet fout zat.

De voorsprong van Verstappen op Hamilton in de WK-stand is nog 8 punten.