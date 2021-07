Verstappen rijdt derde tijd in kwalificatie Grote Prijs Hongarije

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 de derde tijd gereden. De Limburger moest in de Red Bull zijn meerdere erkennen in de beide coureurs van Mercedes, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Britse wereldkampioen gaat zondag op de Hungaroring vanaf poleposition van start.

“Het hele weekeinde lopen we al een beetje achter”, luidde de eerste reactie van Verstappen. “We zullen zien hoe het morgen gaat, er zijn kansen.” Hamilton sprak van een “verbazingwekkende” kwalificatie. “Het zat allemaal heel dichtbij elkaar. Ik ben tot het uiterste gegaan om te winnen. Gelukkig is het gelukt. Ik ben blij met deze prestatie.”

Het is voor de 101e keer dat Hamilton van pole start. Hij kan in Boedapest zijn 100e zege in de Formule 1 behalen. Het was de eerste confrontatie tussen hem en Verstappen, nadat hij in de vorige race op Silverstone de Nederlander min of meer van de baan reed. Lewis werd door toeschouwers in Hongarije uitgefloten. “Daar krijg ik energie van”, was zijn reactie daarop.

Carlos Sainz vloog in zijn Ferrari de baan uit en crashte tegen de boarding. De Spanjaard zorgde daarmee voor oponthoud in de kwalificatie.