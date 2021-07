Visser flitsend naar halve finales 100 meter horden

Atlete Nadine Visser heeft op de Olympische Spelen in Tokio de halve finales bereikt van de 100 meter horden. De 26-jarige Noord-Hollandse rende naar de tweede plaats in haar serie in een uitstekende tijd van 12,72. De Costaricaanse Andrea Vargas was net iets sneller: 12,71.

Een plek bij beste vier volstond om door te dringen naar halve finales, die op zondag zijn.

Het was voor Visser spannend of ze de Olympische Spelen zou halen, want bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield.

Ze herstelde echter voortvarend en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen. In de Diamond League van Gateshead noteerde ze 12,78 en zag ze dat de vorm groeiende was. Bij haar eerste optreden in het lege Olympisch Stadion van Tokio liet ze zien dat ze weer kan strijden voor in ieder geval een finaleplaats en wellicht zelfs meer.

Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter en is met 12,62 houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep dat in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale in 12,66. Ze was er 5 jaar geleden ook bij op de Olympische Spelen van Rio, maar toen op de zevenkamp. Ze eindigde als negentiende.