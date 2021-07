Wielrenner Eenkhoorn wint Heistse Pijl

Wielrenner Pascal Eenkhoorn heeft de Heistse Pijl op zijn naam geschreven. De 24-jarige coureur van Jumbo-Visma was na 193 kilometer de beste sprinter in een kopgroepje van drie renners. De Belg Yves Lampaert eindigde als tweede en zijn landgenoot Jonas Rickaert kwam als derde over de finish. Boy van Poppel (zevende) en Oscar Riesebeek (achtste) belandden met een achterstand van 12 seconden op de winnaar eveneens in de top tien.

De Nederlander Fabio Jakobsen reed de wedstrijd niet uit. Hij staakte de strijd na een valpartij.

Voor Eenkhoorn was het zijn eerste zege van het seizoen. “Ik weet dat ik heel snel ben, zeker in zo’n klein groepje”, keek hij voldaan terug. “Ik draaide de laatste rechte lijn in ideale positie in en dus kon ik van achteruit komen. De laatste 2 kilometer werd er ook niet meer gedemarreerd en zo werd ik naar de meet gebracht. Ik wist dat ik het dan kon afmaken in de sprint.”