Windsurfer Badloe stelt olympische titel veilig

Windsurfer Kiran Badloe heeft zijn al vrijwel zekere olympische titel in de RS:X-klasse zaterdag veiliggesteld. De 26-jarige Almeerder moest in de afsluitende medalrace alleen nog finishen om zeker te zijn van het goud. Na twaalf races was hij normaal gesproken niet meer te achterhalen door de concurrenten. Badloe, tweede in de medalrace, is de opvolger van tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe.

Met zijn vriend en trainingsgenoot voerde hij een gevecht voor het ene olympische ticket. Dat werd in februari 2020 beslist in het voordeel van de zes jaar jongere Badloe. Van Rijsselberghe stopte daarna.

De Fransman Thomas Goyard pakte het zilver. Door tal van diskwalificaties kon de Chinees Bi Kun het brons meenemen.

De olympische titel voor Badloe is meteen ook de laatste in de RS:X. De sport wordt op de Spelen van Parijs 2024 vervangen door het foilen, op een plank met een draagvleugel eronder waardoor je met hogere snelheden boven het water zweeft. Badloe veroverde er al een Europese titel in.