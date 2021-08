400-metertroeven Bonevacia en Dobber kennen geen jaloezie

Voor jaloezie is geen plek bij de Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber. De twee atleten zijn concurrenten van elkaar op de individuele 400 meter, maar hebben elkaar hard nodig op de estafette. “Ik ben hartstikke trots dat we het samen doen en elkaar kunnen afwisselen in series en finales”, zei Dobber na de series van de 400 meter, waarin hij zich met de derde plaats in de vijfde serie plaatste voor de halve finales.

De 24-jarige Dobber liep de dag ervoor de series van de 4×400 meter gemengd en hielp als startloper de estafetteploeg aan een finaleplaats op het nieuwe olympische nummer. Bonevacia nam in de finale zijn plek over. Nederland miste op een haar een medaille en werd vierde.

‘’Ik hield er wel rekening mee dat Liemarvin de finale zou lopen, maar was er toch een beetje sip over. Ik liep goed en in de euforie wil je het zelf doen. Het was ook best wel moeilijk om naar die finale te kijken, maar het is geen jaloezie. We doen hier op alle estafettes mee, dus we moeten schuiven in de opstelling, anders wordt het te druk voor iedereen. Ik ben juist trots wat het team heeft neergezet.’’

Bonevacia was goed hersteld van de finale van de 4×400 meter gemengd, getuige zijn sterke optreden in de series. De 32-jarige atleet van Curaçao won zijn heat in 44,95, de vijfde tijd van allemaal, en maakte er na de finish een hele show van op de bloedhete atletiekbaan. “Dit is ons concert zonder publiek en ik geniet gewoon van elk moment dat ik op de baan sta”, zei hij na de race, het zweet van zich afwissend. “Ik heb vannacht amper geslapen en was nerveuzer dan ooit. Maar als topsporter heb ik die spanning kunnen gebruiken om goed te presteren.’’

Hij wilde niet meer terugkijken op de finale van de 4×400 meter gemengde estafette, waarin het Nederlandse kwartet 0,14 seconden tekort kwam voor brons. “Het is Gods plan, je kan niet altijd winnen. Het is wat het is. Ik heb gehuild en dat was goed om de pijn weg te halen. De tranen hebben me geholpen om in mijn serie goed te staan. Ik liep met vertrouwen. Natuurlijk droom ik van de finale, maar ik moet het eerst doen.’’