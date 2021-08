Atlete Hassan doet op 5000 meter eerste gooi naar goud

Atlete Sifan Hassan gaat maandag op jacht naar haar eerste olympische titel. Ze loopt in de avond (14.40 uur Nederlandse tijd) de finale van de 5000 meter. Hopelijk komt ze goed hersteld uit haar serie van de 1500 meter, die ze in de ochtend loopt. Hassan doet als eerste atlete ooit mee aan drie looponderdelen op een Olympische Spelen.

Nadine Visser loopt tegen het middaguur (04.50 uur NL-tijd) de finale van de 100 meter horden. Verder komen Dafne Schippers en Jamile Samuel in actie op de 200 meter. Schippers veroverde vijf jaar geleden in Rio olympisch zilver. Zowel de series als de halve finales staan op het programma. Femke Bol loopt haar halve finale van de 400 meter horden, Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber lopen in de halve finales van de 400 meter.

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan om 07.33 uur in de Baai van Enoshima op jacht naar een medaille in de 49er FX. De wereldkampioenen van 2018 en 2019 gaan met 70 punten de medalrace in, net zo veel als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze met wie ze de eerste plaats delen. De Duitse zeilsters Tina Lutz en Susan Beucke volgen op 3 punten achterstand. Bekkering en Duetz sloten de Spelen van Rio af als zevende.

Bij de mannen 49er varen Bart Lambriex en Pim van Vugt om 08.30 uur hun medalrace. Zij staan zevende.

De hockeysters wonnen al hun groepsduels en treffen nu in de kwartfinales Nieuw-Zeeland. Het duel begint om 11.30 uur.

Op de piste van Izu beginnen de baanwielrenners met voor Nederland op de eerste dag Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen op de teamsprint. Het duo heeft zich de afgelopen anderhalf jaar vooral gericht op de individuele nummers sprint en keirin en start om 08.30 uur zonder veel illusies.

De handbalsters spelen om 12.30 uur hun laatste groepswedstrijd. Tegenstander is Montenegro en Oranje is al zeker van een plaats in de kwartfinales.