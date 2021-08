Atlete Hassan loopt ook de 1500 meter op Spelen

Atlete Sifan Hassan heeft besloten om de 1500 meter toe te voegen aan haar programma voor de Olympische Spelen in Tokio. “Voor mij is het cruciaal om mijn hart te volgen”, laat ze via haar management weten. “Dat is veel belangrijker dan gouden medailles. Dat houdt me gemotiveerd en het zorgt ervoor dat ik blijf genieten van deze mooie sport.”

De 1500 meter is de favoriete afstand van Hassan. Ze liet in aanloop naar Tokio al doorschemeren dat ze het lopen van drie afstanden niet uitsloot. Nooit eerder heeft een atleet zich gewaagd aan de combinatie van 1500, 5000 en 10.000 meter op één toernooi.

Hassan is regerend wereldkampioene op de 1500 meter en 10.000 meter. Ze plaatste zich vrijdag al voor de finale van de 5000 meter van de Spelen in Tokio. De 28-jarige Nederlandse atlete won haar serie in 14.47,89. De finale van de 5000 meter wordt maandagavond (Japanse tijd) gelopen. Maandagochtend staan de series voor de 1500 meter op het programma.