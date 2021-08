Atlete Visser naar finale 100 meter horden op Spelen Tokio

Atlete Nadine Visser heeft op de Olympische Spelen de finale bereikt van de 100 meter horden. De 26-jarige Noord-Hollandse rende in haar heat van de halve finales naar de derde plaats in 12,63, één honderdste boven haar Nederlands record.

Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico won de heat in een zeer snelle 12,26, de Jamaicaanse Megan Tapper zat met 12,62 net voor Visser, die zich als tijdsnelste plaatste voor de eindstrijd, die maandag om 04.50 uur (Nederlandse tijd) is.

Het was voor Visser spannend of ze de Olympische Spelen zou halen, want bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield.

Ze herstelde echter voortvarend en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen.

Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter en is met 12,62 houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep dat in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale in 12,66.

Visser was er 5 jaar geleden ook bij op de Olympische Spelen van Rio, maar toen op de zevenkamp. Ze eindigde als negentiende.